Son Dakika | GAZDAŞ artık Zorlu Enerji markasıyla hizmet verecek - Son Dakika

Son Dakika | GAZDAŞ artık Zorlu Enerji markasıyla hizmet verecek

Son dakika haberi... Gaziantep ve Kilis'in çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren GAZDAŞ, doğal gaz dağıtım hizmetlerini bundan böyle Zorlu Enerji ismi ve logosuyla sürdürecek.

Gaziantep ve Kilis'in çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren GAZDAŞ, doğal gaz dağıtım hizmetlerini bundan böyle Zorlu Enerji ismi ve logosuyla sürdürecek.

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Zorlu Enerji, bünyesi altında bulunan şirketleri aynı isim ve logoyla tek çatı altında birleştirmeye devam ediyor. Gaziantep ve Kilis'in çeşitli bölgelerinde doğal gaz dağıtım faaliyetlerini sürdüren GAZDAŞ, bölgedeki 450 bin abonesine (BBS) Zorlu Enerji ismi ve logosuyla en kaliteli doğal gaz dağıtım hizmetini sunmaya devam edecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre GAZDAŞ, bölgede doğal gaz dağıtım hizmetlerini aynı unvanla sürdürecek, değişiklik sadece şirketin marka ismi ve logosunda gerçekleşecek.


Abone nezdinde şirket faaliyetlerinde değişiklik olmayacağı belirtilirken marka değişimi; bölge ofisleri, saha araçları ve iş kıyafetlerinin değişimiyle birlikte hayata geçti.


Müşteri memnuniyeti için ilgili kurumlar önceden bilgilendirildi


Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji, müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutarak yapılan isim ve logo değişikliği ile ilgili banka ve anlaşmalı kurumlara operasyon öncesi bilgi verdi. Tek marka ve tek logo yaklaşımı ile Zorlu Enerji; iş ortakları, sektör ve müşterileri için aktif ve öncü bir şirket olarak hizmet vermeyi sürdürecek. - GAZİANTEP

Zorlu Grubu, Gaziantep, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | GAZDAŞ artık Zorlu Enerji markasıyla hizmet verecek - Son Dakika Ekonomi

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