Gazeteci Merdan Yanardağ terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklandı - Son Dakika
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Gazeteci Merdan Yanardağ terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklandı

27.06.2023 16:38

Konuk olduğu bir programda terörist elebaşı Abdullah Öcalan için "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor" diyen gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı.

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşıyla ilgili "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor. Kendisi çok zeki birisidir" diyen ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınmıştı. "'Terör örgütü propagandası yapmak'" suçundan nöbetçi hakimliğe sevk edilen Yanardağ, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir televizyon kanalında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle, gazeteci Merdan Yanardağ'a 'suçu ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Yanardağ, soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli Yanardağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Son Dakika! Gazeteci Merdan Yanardağ terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklandı

TUTUKLANDI

Burada Savcılığa ifade veren Yanardağ, daha sonra 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilerek tutuklandı.

Son Dakika! Gazeteci Merdan Yanardağ terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklandı

NE DEDİ?

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, TELE 1 ekranlarında yaptığı bir konuşmada söylediği sözlerle gündem yarattı. Yanardağ tepki çeken açıklamasında, " İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz" dedi.

"REHİN OLARAK TUTMUŞSUN"

Yanardağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

YORUMLAR (7)
  • İSMAİL KILINÇ: Özgürlükler ülkesi canım Türkiyem,başka ülkelerde olsa malum isim vermeye gerek yok bu zihniyetteki insanları bilemiyorum ne yaparlar.aslında biliyorum da neyse. Cevap Yaz 17 10 Yayından Kaldır
  • Utku Fb: iyi olmus Cevap Yaz 36 6 Yayından Kaldır
  • Alaaddin Bat: Ne alakasi var sivaslidan utundin her yerde munaffik cikabilir Cevap Yaz 17 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Gazeteci Merdan Yanardağ terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Merdan Yanardağ terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklandı - Son Dakika
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