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Son Dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz kabul edilmedi - Son Dakika

Son Dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz kabul edilmedi

26.01.2022 12:48

Son dakika! Gazeteci Sedef Kabaş, Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler sebebiyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. Kabaş'ın avukatı tarafından tutuklanmasına yönelik yapılan itiraz İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

"HUKUK YOLUYLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bugünse 22 Ocak'tan beri tutuklu bulunan Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz açıklamalarda bulundu. Poyraz, Kabaş'ın tutukluluğuna ilişkin yapılan itirazın Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini açıkladı. Poyraz'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Müvekkilim Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yaptığım itirazı asliye ceza mahkemesi reddetti. Yargı üzerindeki ağır baskıya karşı hukuk yoluyla mücadele edeceğiz ve Sedef Kabaş'ı özgürlüğüne kavuşturacağız."

Son Dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz reddedildi

MAHKEMENİN GEREKÇESİ

Mahkemenin ret gerekçesinde ise "tutuklama kararına yapılan itirazın yerinde olmadığı, suçun nitelikli haliyle alenen işlenmiş olduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğu ve şüphelinin benzer suçtan daha önceden hakkında yargılama yapıldığı da dikkate alınarak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı kanaatine varıldığı" belirtildi.

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Asliye Ceza Mahkemesi, cumhurbaşkanı, Sedef Kabaş, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz kabul edilmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz kabul edilmedi - Son Dakika
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