Son Dakika: Gazeteci Sedef Kabaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
22.01.2022 18:02
Son dakika: Katıldığı bir canlı yayında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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22.01.2022 18:10:43. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Gazeteci Sedef Kabaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika