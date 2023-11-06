Gazeteci Tolga Şardan'a tahliye kararı

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan geçtiğimiz günlerde tutuklanan gazeteci Tolga Şardan'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.

TOLGA ŞARDAN'IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLDİ

"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle geçtiğimiz günlerde tutuklanan gazeteci Tolga Şardan ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Şardan'ın tutukluluğuna itiraz eden avukatları Turgut Kazan, Aslı Kazan ve Serdar Laçin tarafından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne verilen itiraz dilekçesinde, Şardan'ın 1 Kasım'da tamamen haksız, yasaya/hukuka aykırı ve keyfi şekilde tutuklandığı belirtildi.

"TUTUKLAMA GEREKÇESİ HAKSIZ VE KEYFİ"

Dilekçede şu ifadeler yer aldı: "Tutuklama gerekçelerinin tümüyle haksız ve keyfi olduğunu tekrarlıyor, TCK 217/A maddesinde düzenlenen suçun katalog suç olduğu zannedilerek verilen tanığı/mağduru/toplanmamış delili olmayan soruşturmada, delilleri yok etme/gizleme, tanık ve mağdurlar üzerinde baskı oluşturma şüphesinden bahsedilen, yatarının olmayacağı açık olmasına rağmen "alınması muhtemel ceza nedeniyle kaçma şüphesi olduğu" belirtilen tutuklama kararının yasaya ve hukuka aykırı olduğunu vurguluyor, soruşturma konusu yazı nedeniyle 217/A maddesinde düzenlenen suçun unsurlarının kesinlikle oluşmuş sayılamayacağını belirterek, bir an önce bu haksızlığın düzeltilmesini ve tutuklama kararının kaldırılarak, müvekkilimizin derhal serbest bırakılmasına veya en azından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmesini, hakimliğinizin aksi görüşte olması halinde dosyanın itirazı incelemekle görevli İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini diliyor, durumu takdirlerinize sunuyoruz."

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULARAK SERBEST BIRAKILDI

1. Sulh Ceza Hakimliği, Tolga Şardan'ın adli kontrol uygulanması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Hakimlik ayrıca Şardan hakkında yurtdışına çıkış yasağı verdi.

TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TOLGA ŞARDAN KİMDİR?

Ankara'da İltekin ilkokulu, Cebeci Ortaokulu ve Ankara Lisesi'ni bitirdi. Çankaya Üniversitesi İşletme mezunudur. Gazeteciliğe Ankara'da yerel olarak yayınlanan Ulus Gazetesi'nde stajyer muhabir olarak başladı. 1989'da Milliyet Gazetesi Ankara bürosunda gece sorumlusu olarak görev aldı. Milliyet'te 30 yılı aşkın görev alan Şardan, gazetede Uzman Güvenlik Muhabiri görevini sürdürdü. 2013'te Milliyet'in Ankara temsilciliğine atandı. Milliyet'te 29 yıl görev alan Şardan 2018 yılında gazeteden ayrıldı. Ocak 2019'da Halk Tv sitesinde Büyüteç adlı köşesinde günlük yazılar yazdı. Halk TV'de sadece 3 ay görev alan Şardan, Nisan 2019'da T24 haber sitesine geçmişti. Halen T24'te gündeme dair yazılar yazıyor.