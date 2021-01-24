Evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı.
Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma etkinliğine, eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars, oğlu Özgür Mumcu ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile sevenleri katıldı.
Eşi ve çocukları, Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfil bırakıp mum yaktı.
Vatandaşlar da Mumcu'yu, kabrine kırmızı karanfiller bırakarak andı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika