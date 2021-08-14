Son dakika: Gazi kentten sel mağdurlarına büyük destek - Son Dakika

Kastamonu'da sel felaketinde mağdur olan insanlara Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden yardım eli uzatıldı.

Şahinbey Belediyesi sel felaketinin büyük acı ve zarara yol açtığı Kastamonu'ya iki kamyoninsani yardım malzemesi ve 2 tır dolusu ise su gönderdi. Belediyenin depolarından araçlara yüklenen yardım malzemeleri, Kastamonululara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Daha önceki orman yangınlarında Manavgat ve Osmaniye'ye de yardım elini uzattıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak bu zamana kadar nerede mağdur varsa oraya yetişmeye çalıştık. Geçtiğimiz günlerde ciğerimizi yakan orman yangınlarında Manavgat ve Osmaniye'ye söndürme ve soğutma çalışmaları için su tankeri ve personel gönderdik. Şimdi de sel felaketinden mağdur olan Kastamonulu kardeşlerimize iki kamyon gıda kolisi, mont, bot, çocuk bezi, çizmenin yanısıra iki tırda su gönderdik. Biz büyük bir ülkeyiz yaralarımızı hep beraber omuz omuza bir birimize kenetlenerek saracağız. Yaşanan sel felakefinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerken yaralı kardeşlerimizede acil şifalar diliyorum" dedi

Tahmazoğlu zor günler geçiren Kastamonu halkının yanlarında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - GAZİANTEP