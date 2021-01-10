Son Dakika | Gazi torunu engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye sevinci - Son Dakika

Son Dakika | Gazi torunu engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye sevinci

10.01.2021 15:45
Son Dakika | Gazi torunu engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye sevinci, System.String[]

Son dakika haberler... Muş'ta yaşayan Kıbrıs gazisi torunu 9 yaşındaki Emirhan Balkaya, Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi tarafından kendisine gönderilen akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Muş'ta yaşayan Kıbrıs gazisi torunu 9 yaşındaki Emirhan Balkaya, Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi tarafından kendisine gönderilen akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Bölge Başkanı Emrullah Aktaş, Kıbrıs gazisi Alaattin Balkaya'nın torunu Emirhan Balkaya'nın akülü sandalyeye ihtiyacı olduğunu belirledi. Durum üzerine genel merkezle görüşme sağlayan Aktaş, Emirhan Balkaya için bir tekerlekli sandalye getirtti. Muş'taki Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Bölge Başkanlığı önünde akülü tekerlekli sandalyesine oturan Emirhan Balkaya, büyük mutluluk yaşadı. Hediye edilen sandalyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıbrıs Gazisi Alaattin Balkaya, torununun bu mutluluğu yaşamasına vesile olanlara teşekkür etti.

Dernek Bölge Başkanı Emrullah Aktaş da, her zaman şehit aileleri ve gazilere her konuda destek olacaklarını belirterek, "Gazimizin torunu 9 yaşındaki biricik Emirhan'ın tekerlekli sandalye ihtiyacını giderdiğimiz için çok mutluyuz. Allah, devletimize zeval vermesin. Her zaman şehit aileleri ve gazilerimiz için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırız" dedi. - MUŞ

Son Dakika | Gazi torunu engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye sevinci
Son Dakika | Gazi torunu engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye sevinci
Son Dakika | Gazi torunu engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye sevinci

Kıbrıs, Şehit, Gazi, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Gazi torunu engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye sevinci - Son Dakika


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