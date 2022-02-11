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Son dakika! GAZİANTEP - Bakan Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili paylaşım - Son Dakika

Son dakika! GAZİANTEP - Bakan Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili paylaşım

11.02.2022 23:10

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili, "'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili, "'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gaziantep'te bir inşaatta beton dökümü sırasında yaralanan ve kendisini hastaneye götürmek üzere gelen ambulansa kirli kıyafetiyle binmek istemeyen işçiye ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "İşçi kardeşimiz, bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. 'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin." ifadelerini kullanan Koca, ikna edilerek ambulansa binmesi sağlanan yaralı işçinin görüntülerine de yer verdi.

Son dakika! GAZİANTEP - Bakan Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili paylaşım
Son dakika! GAZİANTEP - Bakan Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili paylaşım
Son dakika! GAZİANTEP - Bakan Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili paylaşım

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Fahrettin Koca, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! GAZİANTEP - Bakan Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! GAZİANTEP - Bakan Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili paylaşım - Son Dakika
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