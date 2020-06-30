Son Dakika: Gaziantep Barosu'ndan barolara ilişkin düzenlemeye tepki - Son Dakika

Gaziantep Barosuna kayıtlı bazı avukatlar, barolara ilişkin düzenlemeye tepki gösterdi.

Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı, Maarif Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, meclise sunulan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin demokratik olmadığını savundu.

Teklifin savunma özgürlüğünü yok saydığını öne süren Şarklı, "Bizler bu yasanın karşısında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz." dedi.

Çeşitli sloganlar atan avukatlar, basın açıklamasının ardından dağıldı.