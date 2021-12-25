GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna" - Son Dakika

Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle akşam yemeğinde buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle bir araya geldiği akşam yemeğinde konuştu.

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"Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna"

"Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz."

"Asgari ücretteki artışın vergi yükünün önemli bir kısmını işverenlerimizin üzerinden alarak istihdamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını engelledik."