Son dakika: Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu - Son Dakika

Son dakika: Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu

08.03.2021 15:56
Son dakika: Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu, System.String[]

Son dakika spor haberine göre Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig'inde Gaziantep'i temsil eden iki takımın nefes kesen maçında kazanan yine Adam Voleybol oldu.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig'inde Gaziantep'i temsil eden iki takımın nefes kesen maçında kazanan yine Adam Voleybol oldu. Sezonun ilk yarısında rakibini 2-0'lık skordan 3-2'lik galibiyete ulaşan sarı lacivertliler bu dönemde 2-0 geriye düştüğü maçın 3-2'lik skor ile kazanmasını bildi.

Talat Özkarslı Spor Salonu'nda oynanan 5 setlik mücadele izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Karşılaşmayı İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Erkan Çolak ve Adam Voleybol CEO'su İdris Bilginsoy birlikte izledi.

ADAM voleybol pankartla çıktı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Adam Voleybol takımı oyuncuları salona "Dünyada her şey kadının eseridir", 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" yazılı pankartıyla çıktı. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, 8 Mart Dünya kadınlar Günü nedeniyle her iki takımın oyuncularına ve salonda bulunan tüm kadınlara çiçek verdi.

Büyük heyecan yaşandı

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Merinos Voleybol Takımı ilk seti 27-25 kazanarak öne geçti. İkinci sette de üstünlüğünü koruyan Merinos 25-18 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti. Karşılaşmadan kopmayan Adam Voleybol üçüncü sette etkin oyuna başladı ve seti 25-20 kazanarak umutlandı. Dördüncü sette rakibini ezici skorla geçen sarı lacivertliler 25-11 kazanarak durumu eşitledi. Tia-Break setinde ise Adam Voleybol etkili oyunuyla 15-10 kazanarak derbinin rövanşında yine kazandı. Sezonun ilk yarında oynanan karşılaşmada Merinos 2-0 öne geçmiş ama Adam Voleybol geriden gelerek 3-2 kazanmasını bilmişti. Sarı lacivertliler bu sonucun ardında ligde dördüncü sıradaki yerini koruyarak play-off umutlarını sürdürdü.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 19. Haftası maçında Adam Voleybol kendi evinde Generali Sigorta Sakarya'yı konuk edecek. Talat Özkarslı Spor Salonu'ndaki mücadele 14 Mart Pazar günü 14.00'de başlayacak. - GAZİANTEP

Son dakika: Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu
Son dakika: Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu
Son dakika: Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu
Son dakika: Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu
Son dakika: Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu
Son dakika: Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu

Gaziantep, voleybol, Sigorta, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Hulk'un tek hamleyle rakibini yere sermesi Brezilya basınında gündem oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Jeff Bezos ile boşanan MacKenzie Scott, çocuklarının öğretmeniyle evlendi Son Dakika! Suriye Devlet Başkanı Esed ve eşi koronavirüse yakalandı Sesi duyan arkadaşları yardımına koştu ama yetmedi! Genç polis memuru karakolda kendi silahıyla intihar etti Karaca Adası'nın satış fiyatı 210 milyon TL'den 175 milyon TL'ye düştü Elon Musk, bir haftada 27 milyar dolar kaybetti Arabasında uyuşturucu madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, adliyeye götürüldü
Son Dakika: MSB, 11 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ön raporu paylaştı: Kazaya helikopterin bulut içinde kalması neden oldu Son Dakika: MSB, 11 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ön raporu paylaştı: Kazaya helikopterin bulut içinde kalması neden oldu         
15:59
Prens Harry ve eşi Meghan programa katıldı, kanal 9 milyon dolar kazandı Prens Harry ve eşi Meghan programa katıldı, kanal 9 milyon dolar kazandı         
15:54
15 yıldır kestirmediği saçları 2 metreye ulaştı! Bakımı için her gün saatler harcıyor 15 yıldır kestirmediği saçları 2 metreye ulaştı! Bakımı için her gün saatler harcıyor         
15:32
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına şiddete karşı Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuluyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına şiddete karşı Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuluyor         
15:11
Güler Sabancı medyada da zirvede! Güler Sabancı medyada da zirvede!         
15:08
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
İngiliz milli oyuncu Jack Grealish'in attığı mesajları, Natalia Zoppa'nın sevgilisi Hass Saleh yakaladı İngiliz milli oyuncu Jack Grealish'in attığı mesajları, Natalia Zoppa'nın sevgilisi Hass Saleh yakaladı         
14:47
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Ön siparişler alınmaya başlandı! Yerli elektrikli traktörde seri üretime geçiliyor Ön siparişler alınmaya başlandı! Yerli elektrikli traktörde seri üretime geçiliyor         
13:11
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş korona oldu, tartışmalar alevlendi: Aşı oldu mu, olmadı mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş korona oldu, tartışmalar alevlendi: Aşı oldu mu, olmadı mı?         
12:42
Tek tekerlekli motosiklet yaptı, gören hayran kaldı Tek tekerlekli motosiklet yaptı, gören hayran kaldı         
12:27
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Avrupa'dan çalınan milyonluk lüks araçlar çürümeye terk edildi Avrupa'dan çalınan milyonluk lüks araçlar çürümeye terk edildi         
10:07
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 16:11:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei