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Son Dakika: Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Sakala bir anda yerde kaldı ve ambulansla hastaneye götürüldü - Son Dakika

Son Dakika: Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Sakala bir anda yerde kaldı ve ambulansla hastaneye götürüldü

21.08.2021 23:21

Son dakika: Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Sakala bir anda yerde kaldı ve ambulansla hastaneye götürüldü. 31 yaşındaki futbolcunun son durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, mücadelenin 71. dakikasında top diğer alandayken yere yığıldı. Yıldız futbolcu ambulansla apar topar hastaneye götürülürken son durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİLİNCİ AÇIK

Tecrübeli oyuncuya ilk müdahaleyi Necip Uysal yaptı. Ardından sağlık görevlileri müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansa alınan N'Sakala, hastaneye götürüldü. Yayıncı kuruluş, N'Sakala'nın solunum problemi yaşamadığını ve bilincinin açık olduğunu belirtti.

Son Dakika: Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Sakala bir anda yerde kaldı ve ambulansla hastaneye götürüldü

BEŞİKTAŞ: TEDBİR AMACIYLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Son Dakika: Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Sakala bir anda yerde kaldı ve ambulansla hastaneye götürüldü
Son Dakika: Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Sakala bir anda yerde kaldı ve ambulansla hastaneye götürüldü
Son Dakika: Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Sakala bir anda yerde kaldı ve ambulansla hastaneye götürüldü

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Sakala bir anda yerde kaldı ve ambulansla hastaneye götürüldü - Son Dakika Spor


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