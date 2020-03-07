Son Dakika! Gaziantep FK'da Sumudica şoku! Trabzonspor maçında... - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika! Gaziantep FK'da Sumudica şoku! Trabzonspor maçında... - Son Dakika Spor

Son Dakika! Gaziantep FK'da Sumudica şoku! Trabzonspor maçında...

14 dakika önce

Süper Lig'de Gaziantep FK'da Trabzonspor maçı öncesinde son dakika Marius Sumudica gelişmesi yaşandı.

Son Dakika! Gaziantep FK'da Sumudica şoku! Trabzonspor maçında..., System.String[]

Süper Lig'de Gaziantep FK'da Trabzonspor maçı öncesinde son dakika Marius Sumudica gelişmesi yaşandı.


Ajansspor'da yer alan habere göre; Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica bugün oynanacak olan Trabzonspor maçında kulübede olmayacak.


Son oynanan Başakşehir maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşen ve Trabzonspor maçında yerini Petrescu' ya teslim etmesi gereken Sumudica'ya ceza haberi bugün iletildi.


Rumen çalıştırıcı bu duruma çok üzülürken diğer sarı kartlardan birisini de resmi bir müsabakada stat koridorlarında gördüğü ve bu karttan kendisinin de bilgisinin olmadığı öğrenildi.


Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:39 
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