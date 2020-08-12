Son dakika... Gaziantep FK transferde titiz davranıyor - Son Dakika

Son dakika... Gaziantep FK transferde titiz davranıyor

Bir son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün asbaşkanı Müslüm Özmen, takımın sistemine uyacak isimlerle transfer çalışmalarını kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Sezonu ilk 5 içerisinde bitirmek ve Türkiye Kupası'nı kazanmak gibi hedeflere uygun bonuslar olacak.

Son dakika... Gaziantep FK transferde titiz davranıyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün asbaşkanı Müslüm Özmen, takımın sistemine uyacak isimlerle transfer çalışmalarını kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Sezonu ilk 5 içerisinde bitirmek ve Türkiye Kupası'nı kazanmak gibi hedeflere uygun bonuslar olacak." dedi.

Özmen, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Özmen, "Biz öncelikle takımın iskeletini korumak istiyorduk. Özellikle geçen sezon kiralık oynayan ve sistemimize uyan oyuncuları kadroda tutmak istedik. Bu anlamda da büyük oranda istediğimiz işleri başardık." diye konuştu.

2 yabancı santrforla görüşülüyor

Dış transferde Enver Cenk Şahin ve kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile sözleşme imzaladıklarını anımsatan Özmen, şöyle devam etti:

"Öte yandan geçen sene Başakşehir'den kiraladığımız Furkan Soyalp ile Mainz 05'ten kiraladığımız Maxim ile de anlaştık. Bu iki oyuncunun da bonservis sorununu çözdük. Ayrıca 2 yabancı santrfor oyuncusuyla da temas halindeyiz. Onları da aramıza kattığımızda daha güçlü bir takım olacağız. İnşallah bu hafta içerisinde anlaştığımız ve temas halinde olduğumuz oyuncularla imzaları da atacağız."

Takımın 17 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını anımsatan Özmen, "Geçen sene ligin yeni takımıydık ve transferde biraz geciktik. Dolayısıyla sezonun özellikle ilk haftalarında da sorunlar yaşadık. Ama böyle bir sorunla bu yıl karşılaşmak istemiyoruz. Bir an önce istediğimiz oyuncuları kampa dahil edip kadroyu oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Transferin bitmeyeceğini anlatan Özmen, "Biz esas kadroyu oluşturmak istiyoruz. Tabii sonrasında da bir fırsat olursa bunları da değerlendireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Sistem takımıyız"

Müslüm Özmen, Gaziantep FK'nin sistemli bir oyun tarzı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Biz sistem takımıyız. Mesela geçen yıl kadromuzda olan ve çok kaliteli olduğuna inansak da sisteme uymayan bazı oyuncular vardı. Dolayısıyla bu oyuncuları satış listesine koyduk. Onları da cazip teklifler geldiğinde yolcu edeceğiz. Bazı kesimler isim yapmış oyuncular konusunda önerilerde bulunuyor. Ama biz nokta transferler istiyoruz. Bizim için her oyuncu büyük isimdir. Doymuş isimler yerine takıma ve sistemimize uyum sağlayacak isimler alıyoruz. Dediğimiz gibi sistem takımıyız biz ve aramıza dahil olacak isimler bu sisteme uyum sağlayacak kişiler olmalı."

Primde değişiklik

Kırmızı-siyahlı takımın asbaşkanı Özmen, geçen sezon başında bazı oyuncuların sözleşmelerinde "Takım sezonu ilk 10 içerisinde bitirirse prim verilir" şeklinde maddelerin olduğu yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Artık bunu değiştirdik. Biz geçen seneyi zaten 8. sırada bitirdik. Artık daha iyi yerleri hedeflemek zorundayız. Bu anlamda da yeni dönemde ilk 10 için herhangi bir bonus söz konusu olmayacak. O yüzden bu sene sezonu ilk 5 içerisinde bitirmek ve Türkiye Kupası'nı kazanmak gibi hedeflere uygun bonuslar olacak. Aksi durumu düşünmek zaten takımın başarısını gölgeler."

Türkiye Kupası, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:41

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika... Gaziantep FK transferde titiz davranıyor - Son Dakika Spor
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