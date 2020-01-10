Son dakika | Gaziantep FK, Yuri Lodygin ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika | Gaziantep FK, Yuri Lodygin ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Son dakika | Gaziantep FK, Yuri Lodygin ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Lodygin ile olan sözleşme karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Son dakika | Gaziantep FK, Yuri Lodygin ile yollarını ayırdı, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Lodygin ile olan sözleşme karşılıklı anlaşmayla feshedildi.


Açıklamada, "Lontigkin'e kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.


Kırmızı-siyahlı ekip, 29 yaşındaki Lontigkin ile sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2 lig, 3 de Türkiye Kupası maçında görev alan Rus kaleci, bu sürede kalesindeki toplam 10 gole engel olamamıştı.feshedildi.


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Türkiye Kupası, Süper Kupa, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:58 
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