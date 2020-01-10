Son dakika | Gaziantep FK, Yuri Lodygin ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Lodygin ile olan sözleşme karşılıklı anlaşmayla feshedildi.



Açıklamada, "Lontigkin'e kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.



Kırmızı-siyahlı ekip, 29 yaşındaki Lontigkin ile sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2 lig, 3 de Türkiye Kupası maçında görev alan Rus kaleci, bu sürede kalesindeki toplam 10 gole engel olamamıştı.feshedildi.



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