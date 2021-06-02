Son dakika... Gaziantep'in 2020 yılı trafik kazası bilançosu ağır - Son Dakika

Gaziantep'te, 2020 yılında toplam toplam 16 bin 782 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 70 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı trafik kazası istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan istatistiklere göre 2020 yılında Gaziantep'te 16 bin 782 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 13 bin 543 adedi maddi hasarlı, 3 bin 239 adedi ise ölümlü-yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

Gaziantep'te 2020 yılındaki 3 bin 239 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 70 kişi hayatını kaybetti. Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin 42'si olay yerinde, 28'i ise kaza sonrası kaldırıldığı hastanede öldü. Gaziantep'te 2020 yılındaki trafik kazalarında toplam 5 bin 54 kişi de ağır yada hafif şekilde yaralandı. - GAZİANTEP