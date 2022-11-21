Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/ PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Gaziantep'in Karkamış ilçesine iki roket düştü. Roketlerden biri okula diğeri bir evin bahçesine isabet etti. - Son Dakika