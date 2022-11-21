Son Dakika: Gaziantep'in Karkamış ilçesine iki roket düştü. Roketlerden biri okula diğeri bir evin bahçesine isabet etti. - Son Dakika
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Son Dakika: Gaziantep'in Karkamış ilçesine iki roket düştü. Roketlerden biri okula diğeri bir evin bahçesine isabet etti.

21.11.2022 12:01

Son dakika: Gaziantep'in Karkamış ilçesine iki roket düştü. Roketlerden biri okula diğeri bir evin bahçesine isabet etti.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/ PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

YARALILAR VAR

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Gaziantep, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Gaziantep'in Karkamış ilçesine iki roket düştü. Roketlerden biri okula diğeri bir evin bahçesine isabet etti. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Gaziantep'in Karkamış ilçesine iki roket düştü. Roketlerden biri okula diğeri bir evin bahçesine isabet etti. - Son Dakika
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