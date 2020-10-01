Kovid-19 tedbirleri denetimleri - Son Dakika

Vali Ömer Faruk Coşkun'un iş yerlerine yaptığı denetimler

Vali Ömer Faruk Coşkun'un açıklaması Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un katılımıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Şeyh Adil Caddesi üzerindeki iş yerlerini denetleyerek esnaf ve vatandaşları, maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaları konusunda uyardı. Bir esnafa "Pandemi tedbirlerine uyabiliyor musunuz?" diye soran Vali Coşkun, "Ben kendim uyuyorum da buradan geçenler uymuyor. Bana yetki verilse gırtlağına sarılacağım" yanıtı üzerine esnaftan gırtlağa sarılmadan konuşarak uyarmasını istedi.

Vali Coşkun, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla Türkiye genelinde denetimlerin yapıldığını anımsattı. Sahada her kurumdaki görevlilerle denetim gerçekleştirdiklerini belirten Coşkun, maske, mesafe ve temizliğe riayet edilmesinin çok önemli olduğunu anımsattı. Vatandaşları Bilim Kurulunun belirlediği kurallara uymaya davet eden Coşkun, bu konuda herkesin yeterli hassasiyeti göstermesi halinde vaka sayılarının aşağıya doğru seyredeceğini kaydetti.