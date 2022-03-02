Son dakika... Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

02.03.2022 09:25
Son dakika... Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla yakalanan 18 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 15'i serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 10 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Gaziantep, Batman ve Van'da 23 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alınmış, adresinde bulunamayan bir zanlı ise daha sonra yakalanmıştı.

Son dakika... Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Son dakika... Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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Cumhuriyet, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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