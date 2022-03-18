Son dakika! GAZİANTEP PROTOKOLÜ, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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Son dakika! GAZİANTEP PROTOKOLÜ, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ

18.03.2022 12:45

Son dakika habere göre GAZİANTEP Valisi Davut Gül,18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'ci yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

GAZİANTEP Valisi Davut Gül,18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'ci yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Gaziantep Valiliği, Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü programı dolayısıyla Şehit ve gazi aileleriyle yemekli bir programda bir araya geldi. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, gaziler, gazi yakınları ve şehit aileleri katıldı.

BU TOPRAKLARI KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ

Gazi ve şehit aileleri için düzenlenen programda bir konuşma yapan Vali Gül, en önemli görevlerinin zor şartlar altında kazanılmış vatan topraklarına sahip çıkılıp bayrağın dalgalandırılması olduğunu söyledi.

Devlet olarak şehit ve gazi ailelerine değer verilerek onların yanında yer aldıklarını söyleyen Gül, "Şehitlerimiz bu millete emanet, bizlere emanet. Dolayısıyla da şehitlerimizin emaneti olan sizlerin, başımızın üzerinde yerleri var. Bu vesile ile zaman zaman bir araya geliyoruz. Zaman zaman ziyaretinize geliyoruz. Burada en önemli şey sizlerin de bizlerin de yapmak istediği, şehitlerimizin emaneti olan bu vatanımızı, şehitlerimizin emaneti olan bu bayrağımızı, yerlere düşürmemek. Çok şükür, hem şehit aileleri olarak, hem devlet olarak, hem millet olarak şehitlerimize mahcup olmadan bu bayrağı dalgalandırmaya devam ediyoruz. Bu toprakları korumaya devam ediyoruz. Bu vesileyle bu topraklar için canını veren şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık sıhhat ve afiyet diliyorum. Şehitlerimizin yakınlarına bir kez daha onlarla birlikte olduğumuzu söylüyor hepinize afiyetler diliyorum?? diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül, masaları gezerek gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Son dakika! GAZİANTEP PROTOKOLÜ, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Son dakika! GAZİANTEP PROTOKOLÜ, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Son dakika! GAZİANTEP PROTOKOLÜ, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ

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Çanakkale, Gaziantep, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! GAZİANTEP PROTOKOLÜ, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! GAZİANTEP PROTOKOLÜ, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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