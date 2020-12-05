Son dakika haberi | GAZİANTEP/KİLİS - Sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Son dakika haberi | GAZİANTEP/KİLİS - Sokaklar boş kaldı

05.12.2020 09:53

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'in işlek noktalarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uygulanırken, zaman zaman anonslarla da "Evde kal" çağrısında bulundu.

Cadde ve sokakların boş kaldığı kentin en önemli tarihi ve turistik yerleri arasında bulunan Bey Mahallesi'nde de sessizlik devam etti. Hafta sonlarında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bölgede, kimsenin olmamasını fırsat bilen belediye ekipleri temizlik çalışması yürüttü.

Kilis

Kilis'te salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik sürüyor. Emniyet ekipleri, il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Belediyenin temizlik görevlileri, kent merkezinde çalışmalarını sürdürdü.

-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ise kentin işlek Azerbaycan, ve Trabzon bulvarları ile Kıbrıs, Atatürk ve Demokrasi meydanları boşaldı. Polis ekipleri denetimleri kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Son dakika haberi | GAZİANTEP/KİLİS - Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi | GAZİANTEP/KİLİS - Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi | GAZİANTEP/KİLİS - Sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi | GAZİANTEP/KİLİS - Sokaklar boş kaldı

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | GAZİANTEP/KİLİS - Sokaklar boş kaldı - Son Dakika


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