Son dakika: Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Son dakika: Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te Kovid-19 denetimleri sürüyor

28.11.2020 14:01
Son dakika: Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te Kovid-19 denetimleri sürüyor, System.String[]

Son dakika haberi: Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri ve insan yoğunluğunun olduğu caddelerdeki denetimlere katılarak, vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.

Denetimlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Gül, sohbet ettiği vatandaşlara kentteki vaka sayılarında artış yaşandığını ve herkesin kurallara uyması gerektiğini hatırlattı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Kovid-19 denetimleri kapsamında ekipler, AVM, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve halkın kalabalık bulunduğu caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşlara mesafe ve maske kullanımı noktasında uyarılarda bulunan ekipler, salgın kurallarına uyulmasının önemini anlattı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de toplu taşıma araçlarını kontrol ederek HES kodu uygulaması, maske takma zorunluluğu ile ilgili tedbirleri inceledi.

Kilis

Kilis'te de valilik koordinesinde oluşturulan ekipler, salgınla mücadele kapsamında kent genelinde denetim faaliyetlerine devam ediyor.

Tedbirler kapsamında, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve sigara içmemeleri uyarısında bulundu.

Ekipler, şehir içi ve vatandaşların kalabalık bulunduğu diğer alanları da denetledi.

Malatya

Malatya'da polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini ara vermeden sürdürdü.

Toplu taşıma araçlarını denetleyen ekipler, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine riayet etmelerini istedi.

Pazar yerleri ile vatandaşların yoğun olduğu caddelerde de denetleme yapan ekipler sigara içme yasağı ile vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika


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