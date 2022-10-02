Suriye'de operasyon! 11'i DAEŞ, 4'ü PKK'lı çok sayıda terörist yakalandı

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Suriye'nin El-Bab ve Cerablus kentlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 DEAŞ ile 4 PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 15 terörist yakalanarak tutuklandı.

"YASA DIŞI YOLLARDAN TÜRKİYE'YE GEÇİŞ ARAYIŞINDALARDI"

İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde Suriye Görev Gücü El-Bab ve Cerablus Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin Suriye'de sözde eylem birimlerince belirledikleri örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, EYP, suikast ve istihbarat eğitimi verildiği, teröristlerin yakın zamanda yasadışı yollardan Türkiye'ye geçiş arayışı içerisinde olduğu bilgisi elde edildi.

TUTUKLANDILAR

Bu kapsamda Suriye El-Bab ve Cerablus'ta 29 Eylül 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda -sözde- 2'si Örgüt Şer-i Emiri, 1'i İstihbarat Sorumlusu, 1'i Zekat Sorumlusu, 2'si Sosyal Medya Sorumlusu ve 5'i Savaşçı olarak faaliyet gösteren 11 DEAŞ ile 4 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 15 terörist gözaltına alınırken sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet Kaleşnikov, 1 adet tabanca, 570 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 1 adet dürbün, 1 adet çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."