Son dakika... Gaziantep'te 2 bin 617 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası - Son Dakika

Ekipler ayrıca denetim gerçekleştirdikleri 547 iş yerinde olumsuzluğa rastlamadı.

Dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 617 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Gaziantep 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 617 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 08:55

Kaynak: AA

Son Dakika: Halı sahalar yarından itibaren hizmet verecek,

AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız

Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık

TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı

Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz