Üye Girişi
Son Dakika | Gaziantep'te 3 yıldır kayıp olan kişinin öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı - Son Dakika

Son Dakika | Gaziantep'te 3 yıldır kayıp olan kişinin öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı

02.02.2022 16:14
Son Dakika | Gaziantep'te 3 yıldır kayıp olan kişinin öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı

Son dakika haberler... Gaziantep'te kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 7 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

Gaziantep'te kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 7 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cahit E, Ercan M, Mustafa E, Ercan B. ve Zeynep E, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanıklar Fatma E. ve Leyla D. ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma savcısı, sanık Cahit E'nin alacak verecek meselesi nedeniyle maktul Muharrem Elbay'a husumet beslediğini ve daha sonra planlayarak öldürdüğünü söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Cahit E, Ercan M. ve Ercan B'ye "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetini yoksun kılma" suçlarından 17 yıl hapis cezası verdi.

Aynı suçlardan sanık Mustafa E. de yardım ettiği gerekçesiyle 26 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ayrıca Cahit E'ye Ercan Bozkurt'u yaraladığı gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezası verilmesi karara bağlandı.

Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözleriyle sosyal medyada zaman zaman gündem olan sanıklardan Zeynep E'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verilerek, tahliyesi kararlaştırıldı.

Tutuksuz sanıklar Fatma E. ve Leyla D'nin beraatine karar verildi.

Gaziantep'te polis ekipleri 21 Aralık 2019'da, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolmasıyla ilgili ortağı Cahit E. ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddiaları üzerine çalışma başlatmış, yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından aralarında Cahit E'nin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

YORUMLAR
500

Gaziantep, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Gaziantep'te 3 yıldır kayıp olan kişinin öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 Süper Lig tarihinin en fazla gol atan futbolcusu unvanına sahip! Gomis yeniden Galatasaray formasını giydi
16:07 Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi, Osman Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama!
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 16:20:44. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Gaziantep'te 3 yıldır kayıp olan kişinin öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement