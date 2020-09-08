Son Dakika: Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
GAZİANTEP'te 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Gaziantep- Nizip yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 BSJ plakalı otomobille 27 N 2498 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen 27 BPE 10 plakalı kamyonet ve hükümlü taşıyan polis aracı da kaza yapan araçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet ve polis aracı şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si hükümlü 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere götürüldü.Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni yapılacak inceleme ve kimlik tespitinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.
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