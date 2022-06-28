Kentte yerel olarak yayımlanan bir gazetenin imtiyaz sahibi Mahmut Özkılıç 'ın 27 Nisan 2018'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Mahmut Özkılıç, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Gaziantep'te 4 yıl önce yerel gazetecinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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