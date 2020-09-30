Son Dakika: Gaziantep'te, 957 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, 957 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 12 saat sürecek operasyonda, özel harekat ekipleri ve bir polis helikopteri ile dedektör köpek 'Gece' de görev alıyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 15.00 sıralarında Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde tespit edilen uyuşturucu satıcılarının adreslerine eş zamanlı operasyon başlattı. 957 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona bir polis helikopteri de havadan destek veriyor. Baskın yapılan evlerin bulunduğu sokaklar ile caddelerin zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından ablukaya alındığı operasyonda, dronlar da kullanılıyor. Operasyonun ilk iki saatlik bölümünde, 17 adrese yapılan baskında 1 kilo 200 gram esrar, 700 gram metamfetamin, 150 adet uyuşturucu hap ve 300 gram eroin ele geçirildi.