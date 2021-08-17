Son dakika: Gaziantep'te akademisyen evinde ölü bulundu - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alisan Hasçelik (66), evinde ölü bulundu.
Hasçelik'in Güneykent Mahallesi'ndeki evinden gelen kokuları fark eden komşuları, durumu polise bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan evde Hasçelik'in cansız bedeni bulundu. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Prof. Dr. Hasçelik'in evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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