Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! İlk belirlemelere göre 15 ölü var - Son Dakika
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Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! İlk belirlemelere göre 15 ölü var

20.08.2022 12:39

Gaziantep'te bir otobüs, itfaiye, ambulans ve canlı yayın aracına çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Ölülerin cesetleri torbalara konuldu. Yaşamını yitirenlerin arasında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli ve 2 gazeteci yer alıyor. İşte feci kazanın detayları...

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi.

15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var." ifadelerini kullandı. Ölülerin cesetleri torbalara konulurken kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

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Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! İlk belirlemelere göre 15 ölü var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! İlk belirlemelere göre 15 ölü var - Son Dakika
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