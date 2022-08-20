Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! İlk belirlemelere göre 15 ölü var

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Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi.

15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var." ifadelerini kullandı. Ölülerin cesetleri torbalara konulurken kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler: