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Son dakika... Gaziantep'te çenç oto operasyonu - Son Dakika

Son dakika... Gaziantep'te çenç oto operasyonu

07.12.2021 13:08
Son dakika... Gaziantep'te çenç oto operasyonu

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te polis, ağır hasarlı araçların şasi numaralarını kopyalayarak, satışı mümkün olmayan araçlara aktaran 3 kişilik çeteye operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te polis, ağır hasarlı araçların şasi numaralarını kopyalayarak, satışı mümkün olmayan araçlara aktaran 3 kişilik çeteye operasyon düzenlendi. Ekipler, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin çektiği görüntülerden araçların son hallerini kıyaslayarak çenç otoları tespit etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır hasarlı araçların şasi numarasını keserek ya da kopyalayarak satışı mümkün olmayan araçlara işleyen ya da kaynakla sabitleme yöntemiyle piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda ekipler, 30 ilde 55 araçta yaptıkları incelemeler sonucu 14 aracın şasi numarasının değiştirildiğini tespit etti. Baskında olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şahısların sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

İHA'nın görüntüleri ile tespit yaptılar

Polisler, change edilen ağır hasarlı araçların kazalı yani orijinal çenç edilmeden önceki hallerini tespit etmek amacıyla İhlas Haber Ajansı'nın çektiği fotolardan faydalandı. Ekiplerin, İHA'nın olay anında yapmış olduğu haberlerde kullanılan görüntülerden araçların son hallerini karşılaştırarak, çenç otoları tespit ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Son dakika... Gaziantep'te çenç oto operasyonu
Son dakika... Gaziantep'te çenç oto operasyonu
Son dakika... Gaziantep'te çenç oto operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü, İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Gaziantep'te çenç oto operasyonu - Son Dakika


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