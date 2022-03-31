GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

31.03.2022 18:50

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamayı göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçmiş dönemde terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösterdiği ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

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DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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