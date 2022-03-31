GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamayı göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçmiş dönemde terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösterdiği ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.