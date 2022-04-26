Son dakika: GAZİANTEP - DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika: GAZİANTEP - DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

26.04.2022 15:51

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit ettiği 5 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Son dakika: GAZİANTEP - DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Son dakika: GAZİANTEP - DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Son dakika: GAZİANTEP - DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Son dakika: GAZİANTEP - DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

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Son Dakika | Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 şahıs yakalandı Son Dakika | Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 şahıs yakalandı GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU 5 GÖZALTI GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU 5 GÖZALTI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: GAZİANTEP - DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: GAZİANTEP - DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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