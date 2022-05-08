Son dakika... Gaziantep'te DEAŞ propagandasına tutuklama - Son Dakika
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Son dakika... Gaziantep'te DEAŞ propagandasına tutuklama

08.05.2022 11:07
Son dakika... Gaziantep'te DEAŞ propagandasına tutuklama

Son dakika haber: GAZİANTEP'te sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ propagandası yapmaktan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ propagandası yapmaktan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, A.K.'nin sosyal medya hesabında terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi. Bunun üzerine A.K., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Emniyet Müdürlüğü, Terör, Medya, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Gaziantep'te DEAŞ propagandasına tutuklama - Son Dakika


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