Son dakika... Gaziantep'te devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü - Son Dakika
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Son dakika... Gaziantep'te devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü

22.04.2022 14:40
Son dakika... Gaziantep'te devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü

Son dakika haberleri: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol yapımı sırasında devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol yapımı sırasında devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Sulumağara Mahallesi'ndeki boksit maden ocağı yolunun yapımını sağlayan özel şirkette çalışan Mustafa Bozkurt'un (23) kullandığı kepçe, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

İş makinesinin altında kalan Bozkurt, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Son dakika... Gaziantep'te devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
Son dakika... Gaziantep'te devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü

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Gaziantep, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Gaziantep'te devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü - Son Dakika


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