Son Dakika | Gaziantep'te "dur" ihtarına uymayarak polise ateş açan zanlılardan biri vurularak yakalandı

Son dakika haberi... Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak polise ateş açan zanlılardan biri vurularak yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak polise ateş açan zanlılardan biri vurularak yakalandı. Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda yol kontrolü yapan polis ekipleri, bir aracı durdurmak istedi. Ekipler, "dur" ihtarına durmayarak kaçan şüphelilerin aracını kısa süreli kovalamacanın ardından durdurdu. Bu sırada araçtaki kişilerce polise silahla ateş edildi. Polis ekipleri, araçtaki şüphelilerden Ö.F.H'yi silahla yaralayarak etkisiz hale getirdi, diğer 2 şüpheli ise kaçtı. Yaralı şüpheli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaçan diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şehitkamil, Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Gaziantep'te 'dur' ihtarına uymayarak polise ateş açan zanlılardan biri vurularak yakalandı - Son Dakika

Son Dakika

Miçotakis, Türkevi açılışına katılan Başpiskopos ile görüşmesini iptal etti

ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu

ABD'den salgınla ilgili ezber bozan sözler: Delta koronavirüsün son büyük varyantı olabilir

Rıdvan Dilmen, F.Bahçeli Kim Min-Jae'yi öve öve bitiremedi: Ligimiz için fazla bir oyuncu

Şemsiyelerinizi bugünden hazırlayın! Meteoroloji'den 4 bölgedeki 41 il için sağanak uyarısı

Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti

Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil