Son Dakika | Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

13.04.2022 11:38

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı Gaziantep'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, dershaneden çıktıktan sonra scoter'ları ile yol kenarında seyir halinde olan genç kızlara çarptı.

Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, dershaneden çıktıktan sonra scoter'ları ile yol kenarında seyir halinde olan genç kızlara çarptı. Feci kazada, scoter'lı genç kızlardan biri ölürken, diğeri ise ağır yaralandı. Olay sonrası hayatını kaybeden genç kızın cenazesi ailesine teslim edilirken, yaralı kızın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman S. idaresindeki 27 SR 997 plakalı Mercedes marka araç, dershaneden çıktıktan sonra scoter'ları ile yol kenarında seyir halinde olan Ezgi Alya Yiğit ile Şimal Toprak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek bir süre savrulan genç kızlar ağır yaralandı.

Genç kızlardan biri kurtarılamadı

Gaziantep'te özel bir kolejde eğitim gördükleri öğrenilen ve feci kazada ağır yaralanan Ezgi Alya Yiğit ile Şimal Toprak, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Ezgi Alya Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şimal Toprak'ın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cenaze ailesine teslim edildi

Feci kaza sonrası hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit'in cansız bedeni, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Gaziantep Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi.

Ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı

Öte yandan genç kızlardan birinin ölümüne, diğerinin ise ağır yaralanmasına neden olan ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen Osman S. isimli 17 yaşındaki otomobil sürücüsü, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika | Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

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Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında Son dakika haberi: ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİLİN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA Son dakika haberi: ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİLİN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

Şehitkamil, Gaziantep, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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