Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sakçagözü Nogaylar Mahallesi'nde bulunan Deretarla mevkiindeki çobanlar, arazideki bir elektrik direğinin altında Necmettin Topal'ı (29) hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, Topal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Topal'ın cenazesi, Nurdağı Devlet Hastanesi morguna yönlendirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Topal'ın hayatını kaybettiği alanda iş aletleri bulunduğu da öğrenildi.
Kaynak: AA
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