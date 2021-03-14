Topal'ın hayatını kaybettiği alanda iş aletleri bulunduğu da öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Topal'ın cenazesi, Nurdağı Devlet Hastanesi morguna yönlendirildi.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, Topal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Sakçagözü Nogaylar Mahallesi'nde bulunan Deretarla mevkiindeki çobanlar, arazideki bir elektrik direğinin altında Necmettin Topal'ı (29) hareketsiz halde buldu.

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