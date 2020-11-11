Ev ve otelden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Ev ve otelden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kamerasında

11.11.2020 10:19

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki otel ve evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki otel ve evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı.

Saha Mahallesi'ndeki bir otel ile Tahtani Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen hırsızlıkların aydınlatılmasına yönelik çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otel ve bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede kimlikleri tespit edilen zanlılar, evlerinde yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları binalara giriş ve çıkış anları ile hırsızlığın ardından olay yerinden hızla uzaklaşmaları yer alıyor.

Ev ve otelden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kamerasında
Ev ve otelden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kamerasında
Ev ve otelden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kamerasında
Ev ve otelden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kamerasında

Gaziantep, Hırsızlık, Nizip, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ev ve otelden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kamerasında - Son Dakika


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