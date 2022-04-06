Son dakika... Gaziantep'te evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika... Gaziantep'te evde çıkan yangın söndürüldü

06.04.2022 09:37
Son dakika... Gaziantep'te evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi Turgut Cansever Caddesi'nde bulunan 15 katlı bir binanın 11. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen bir kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Son dakika... Gaziantep'te evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Gaziantep'te evde çıkan yangın söndürüldü

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Gaziantep, Şahinbey, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Gaziantep'te evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Gaziantep'te evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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