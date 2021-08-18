Son dakika: Gaziantep'te evden kaçan 10 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde annesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan 10 yaşındaki çocuk, teyzesinin evine gitmek isterken bulundu.

Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde ikamet eden ailenin küçük oğlu 10 yaşındaki A.E.T, dün öğle saatlerinde annesiyle tartıştıktan sonra kumbarasındaki paralarla birlikte evden ayrıldı.

Akşam saatlerine kadar yakınları tarafından aranan ancak bulunamayan A.E.T'nin ailesi İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Çalışmalar sırasında İslahiye-Gaziantep arası yolcu taşımacılığı yapan sürücünün haber vermesi üzerine teyzesinin ikamet ettiği kent merkezindeki Güneş Mahallesinde aramalarını yoğunlaştıran ekipler, bölgede arama faaliyetlerini genişletti.

Güneş Mahallesi'nde bulunan küçük çocuk, ilçedeki evine getirilerek ailesine teslim edildi.

Çocuklarına kavuşan aile, sevinç gözyaşı döktü.