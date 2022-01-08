Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte çalışma yürüttüğü belirtildi.
Açıklamada, "2 şirket hakkında düzenlenen MASAK incelemeleri çerçevesinde faaliyetleri tespit edilerek, 5 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 1'i serbest bırakılmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, 1 şüpheli ise tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika