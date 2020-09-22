Son Dakika | Gaziantep'te FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika | Gaziantep'te FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haberine göre Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Son Dakika | Gaziantep'te FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Ç. katılmazken avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Duruşma savcısı, sanığın mahrem imamlarca ankesörlü hattan arandığını ve örgüt içerisinde yer aldığını belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Ç'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Terör, Ceza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Gaziantep'te FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

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