GAZİANTEP'te polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince kent genelinde düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca, operasyon kapsamında 86 kişiye de idari para cezası kesildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Gaziantep'te fuhuş operasyonuna 5 tutuklama - Son Dakika