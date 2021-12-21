Son dakika: Gaziantep'te fuhuş operasyonuna 5 tutuklama - Son Dakika

GAZİANTEP'te polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince kent genelinde düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca, operasyon kapsamında 86 kişiye de idari para cezası kesildi.