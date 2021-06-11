Gaziantep'te, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Haber amacıyla dün Adli Tıp Kurumu önüne giden DHA muhabiri Ahmet Atmaca bir grup tarafından darbedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.K, V.S, S.K. ve M.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Gaziantep'te gazetecinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika