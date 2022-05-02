Son dakika... GAZİANTEP'TE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika
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Son dakika... GAZİANTEP'TE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

02.05.2022 01:07
Son dakika... GAZİANTEP'TE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

Edinilen son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te, geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

GAZİANTEP'te, geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Saatlerdir devam eden yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gaziantep 3'üncü Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Saat 21.30 sıralarında çıkan yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla OSB Bölge Müdürlüğü bünyesindeki itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak ekiplerin yetersiz kalması üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından destek istendi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların ve alevlerin yükseldiği fabrika çevresinde polis yoğun önlem alırken, 24 araçla 75 itfaiye eri yangına müdahale etmeye başladı. Saatlerdir süren yangının söndürülmesi için ekipler çalışmalarını sürdürürken, polisler de bölgeye çıkan yolları ulaşıma kapatıp, vatandaşları megafon anonsu ile uzaklaşmaları konusunda uyardı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını kontrol altına almaya yönelik ekiplerin çalışması sürüyor.

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Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor Son dakika: Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Son dakika: Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... GAZİANTEP'TE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika


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