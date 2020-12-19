Cenazelerden 6'sı Gaziantep'te, 2'si Siirt 'te, biri ise Kahramanmaraş 'ta toprağa verilecek.

Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi