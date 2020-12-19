Son Dakika | GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor
19.12.2020 14:49
Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden 9 hastanın cenazeleri yakınlarına teslim edilmeye başlandı.
Gaziantep'te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden 9 hastanın cenazeleri yakınlarına teslim edilmeye başlandı.
SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden hastaların cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Burada işlemleri tamamlanan cenazelerin ailelere teslim edilmesine başlandı.
Cenazelerden 6'sı Gaziantep'te, 2'si Siirt'te, biri ise Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.
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