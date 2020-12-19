Son Dakika: Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlamada ölü sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin Kovid-19 yoğun bakım servisinde oksijen tüpünden kaynaklı meydana gelen patlamada ölü sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Gaziantep'te Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde oksijen tüpünden kaynaklı patlama meydana geldi. Adli ve idari soruşturma başlatılan patlama sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, müfettiş görevlendirdi. Bakan Koca, patlamanın nedeniyle ilgili yaptığı ilk açıklamada, ''Yangın, oksijen vermekte kullandığımız cihazdan çıktı'' bilgisini verdi.
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