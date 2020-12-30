Son dakika... Gaziantep'te hastaneden bilgisayar kasası çalan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika... Gaziantep'te hastaneden bilgisayar kasası çalan şüpheli gözaltına alındı
30.12.2020 12:41
Son dakika haberi... Gaziantep'te bir hastanenin acil servisindeki bilgisayar kasasını çalan zanlı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalandı.
Gaziantep'te bir hastanenin acil servisindeki bilgisayar kasasını çalan zanlı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncilikaya Mahallesi'ndeki bir hastanenin acil servisinde bulunan bilgisayar kasasını çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği İ.S.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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